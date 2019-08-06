اسوان يعلن التعاقد مع 3 صفقات جديدة

نجح مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء احمد سليمان، في انهاء 3 صفقات جديدة من العيار الثقيل للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان الرياضي والذى يقوده فنياً الكابتن مجدي عبد العاطي.

وأعلن مصطفى أمين عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على فريق الكرة بالنادي، عن الصفقات الثلاثة وهي كل من اللاعب شهاب الدين أحمد من مواليد عام 1990 ويلعب بوسط الملعب ولعب لكل من النادي الأهلي

وطلائع الجيش والإنتاج الحربي والأسيوطي وبتروجيت، واللاعب محمد خليفة من مواليد 1995 ويلعب بوسط الملعب ولعب لكل من نادي الزمالك وبتروجيت والأسيوطي وليتشويس البرتغالي والداخلية، وفادي فريد من مواليد عام 1996 والذي يلعب بوسط الملعب ولعب لكل من الندي الأهلى والجونة والنصر والشرقية.