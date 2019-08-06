الإسماعيلي يعلن عن تشكيل قطاع البراعم للموسم الجديد

أعلن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان عن تشكيل قطاع البراعم "مدرسة الكرة" بالدراويش للموسم الجديد.

وضم قطاع الناشئين كلًا من..

إسماعيل حنفي مشرف عام على القطاع، أيمن خليل مدير القطاع ، وليد مهدى نائب مدير القطاع وشريف عمارة مشرف القطاع ب، أحمد الناغية مدير إدارى، نصر مدبولي منسق إداري قطاع البراعم بإتحاد الكره.

بينما ضم الجهاز الطبي كلًا من ..

محمد محمد ناجي مشرف أخصائي أصابات ملاعب وأنوار محمد أباظة دكتور تغذية،

ابراهيم ابو المجد، محمود حسين، عزت هشام اخصائيين علاج ملاعب .

وتضم قائمة حراسة المرمى كلًا من ..

سيد جاد مشرف مدربي حراس مرمى، وحيد شعيب وهانى أبو الفتوح وأحمد محمد عبدالخالق مدربي الحراس بالمدرسة.

بينما تضم قائمة الإداريين كلًا من..

محمد رمضان محمد سليمان وجمال غريب القماش ومحمد علاء الدين وصالح فاروق ومحمود مصطفي ، ويعاونهم رمضان تمام وجمال رمضان.

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بينما تضم قائمة المدربين كلًا من..

فريق 2006 شريف رفاعي مدير فني و ياسين كامل جوده مدرب،

فريق 2007 الشحات محمد سليمان مدير فنى، مؤمن فكرى الصغير مدرب،

فريق 2008 محمد حسن الصغير مدير فنى، محمد خالد سعد الله مدرب،

فريق 2009 محمد سيد شعبان مدير فنى وحسام الدين محمد محمود مدرب ،

فريق 2009 محمد سيد شعبان مدير فنى، حسام الدين محمد محمود مدرب ،

فريق 2010 سامح داوود الوحش مدير فنى، على السيد بركات مدرب،

فريق 2011 محمود سليم مدير فنى، محمد أحمد رزق مدرب،

فريق 2012 وجيه أحمد أحمد مدير فنى مدرب عام محمد الشحات محمد مدرب.