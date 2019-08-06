الاتحاد يواصل دعم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد

تعاقد الاتحاد السكندري مع أسامة العزب ظهير أيمن وادي دجلة لمدة موسمين، وانضم العزب لمجموعة الصفقات الجديدة التي ضمها الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن والتي شملت الحارس عماد السيد قادمًا من الزمالك لمدة ٣ مواسم، إسلام جمال ( قلب دفاع ) قادمًا من الزمالك لمدة موسمين، أحمد رفعت ( صانع العاب ) قادمًا من الزمالك لمدة موسم إعارة، طارق الدالي قادمًا من

يواصل زعيم الثغر تدريباته في إطار معسكره المغلق المقام حاليًا بمدينة برج العرب غرب الإسكندرية استعدادًا لاستئناف مبارياته بكأس مصر وأداء أولى لقاءاته بالبطولة العربية نهاية أغسطس الجاري أمام العربي الكويتي.

يخوض الاتحاد مباراته الوديه الثالثة غدا الأربعاء أمام طلائع الجيش باستاد برج العرب.

طارق الدالي قادمًا من برشلونة ( فرع الولايات المتحدة الأمريكية ) لمدة ٣ مواسم، أحمد راشد قادمًا من المنصورة لمدة ٥ مواسم، أيمن غباشي ( مهاجم ) قادمًا من النجوم لمدة موسمين إعارة ، فاروق خالد ( صانع العاب قادم من النصر للتعدين لمدة ٥ مواسم ، ايمانويل اوكوي ( مهاجم ) قادم من يانغ أفريكانز لمدة موسمين، أحمد حجى مواليد ١٩٩٧ قادم من نادى سوهاج لمدة ٥ مواسم بالاضافة الى تجديد إعارة، عبدالرزاق سيسية وسط ملعب مهاجم قادمًا من الزمالك موسم واحد على سبيل الإعارة.يواصل زعيم الثغر تدريباته في إطار معسكره المغلق المقام حاليًا بمدينة برج العرب غرب الإسكندرية استعدادًا لاستئناف مبارياته بكأس مصر وأداء أولى لقاءاته بالبطولة العربية نهاية أغسطس الجاري أمام العربي الكويتي.يخوض الاتحاد مباراته الوديه الثالثة غدا الأربعاء أمام طلائع الجيش باستاد برج العرب.

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