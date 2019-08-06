تعرف على موعد مباراة أهلي جدة والهلال في دوري أبطال آسيا.. والقنوات الناقلة

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم العربية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، لمتابعة المواجهة النارية والمرتقبة بين أهلي جدة والهلال في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
موعد مباراة أهلي جدة والهلال في دوري أبطال آسيا
تنطلق مباراة أهلي جدة والهلال في تمام الساعة السادسة والنصف مساء
القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والهلال
تنقل مباراة أهلي جدة والهلال بشكل حصري عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بصوت المعلق الرياضيسوار الذهب.
يدخل الفريقان اللقاء قبل انطلاق الموسم المحلي في السعودية بظروف متشابهة حيث يخوض كل منهما اللقاء في وجود مدير فني جديد حيث تولى رازفان لوتشيسكو مهمة قيادة الهلال بينما تعاقد الأهلي مع الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش .
كان الهلال قد تأهل لدور الـ16 بعد أن تصدر المجموعة الثالثة على حساب الدحيل القطري، بينما تأهل الأهلي بعد أن حل ثانيًا في مجموعته خلف السد القطري المتصدر.
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