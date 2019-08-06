وزير الرياضة يتفقد المدينة الرياضية بـ٦ أكتوبر

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية في المدينة الرياضية بـ٦ أكتوبر والتي تقع على مساحة ٢٠ فدانا، وذلك لمتابعة الأعمال التنفيذية والإنشائية الجارية حاليًا تمهيدًا لافتتاحه في احتفالات أكتوبر المقبلة.

تفقد صبحي مجمع المطاعم، المبني الاجتماعي، مجمع

الإسكواش الذي يحتوي على ٥ ملاعب للإسكواش، حمام السباحة الأوليمبي، ٤ ملاعب متعددة الأغراض إضافة إلى ٥ ملاعب خماسية، ومنطقة المحلات الخارجية والبنوك إضافة إلى صالة جمباز دولية، ومنطقة مسارح فنية، وتراك المشي.أكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية، التي تشهد توسعًا وتطورًا على مستوى يتناسب مع المواصفات العالمية المتبعة في هذا الشأن.على جانب آخر قام الدكتور أشرف صبحى بزيارة المنطقة المخصصة للشباب والرياضة فى الحى المتميز والتى تقع على مساحة 30 ألف متر وذلك تمهيدًا لتحويلها إلى ناد رياضى.