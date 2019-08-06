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جماهير الزمالك تشعل تويتر وتطالب بالتعاقد مع رامون دياز

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 دشنت جماهير الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي "هاشتاج" للمطالبة بالتعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأبيض في الموسم المقبل.

 تصدر هاشتاج "دياز مطلب جماهيري"، قائمة الأكثر تداولًا على تويتر، حيث طالب مشجعو

الزمالك مجلس الإدارة بالموافقة على طلبات المدرب الأرجنتيني، وحسم التعاقد معه في أقرب وقت.

 أشارت بعض التقارير إلى وجود مفاوضات بين الزمالك ودياز خلال الأيام القليلة الماضية،

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إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق نهائي مع المدرب الأرجنتيني لوجود بعض الخلافات حول الراتب وعدد المساعدين.

 يسعى الزمالك، طبقًا لتصريحات رئيس النادي، إلى حسم هذا الملف خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث كلف الزمالك طارق يحيى بالعمل كمدير فني مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

 

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