طلائع الجيش يمدد عقد الفيل

نجح نادى طلائع الجيش فى تمديد عقد مدافعه على الفيل لمدة 3 سنوات، بعدما ضم 5 صفقات خلال الانتقالات الصيفية الجارية. وتعاقد الجيش مع كل من إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب. ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب. كما جدد الفريق العسكرى إعارة أحمد كابوريا من الزمالك وحصل على توقيع أحمد علاء مدافع الأهلى. ومن جانبه أكد العميد أحمد مهدى مدير الكرة بنادى طلائع الجيش أن إدارة النادى حريصة على دعم الفريق بما يحتاجه فارياس المدير الفنى. أضاف مهدى، أن تمديد عقد الفيل جاء بعد تألقه فى الموسم الماضى، مشيرا إلى أن النادى يرتب لعدد من الصفقات المقبلة، وفقا لرؤية الجهاز الفنى.

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