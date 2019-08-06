رياضة | القناة يستغني عن أربعة لاعبين عقب ودية الأمس

قرر حمزة الجمل المدير الفني لفريق القناة الحالي الإستغناء عن أربعة لاعبين وهم محمد محسن لاعب خط الوسط وعبدالله النادي الظهير الأيمن ومحمد حسونة لاعب خط الدفاع واحمد جمال الجناح الأيمن.

هذا وقد فاز الفريق بالأمس علي فريق الجبلين السعودي وديا 2/1 علي ملعب القناة القديم بالإسماعيلية في اطار ثامن لقاء ودي يخوضه الفريق أستعدادا للموسم الجديد.

وكان الفريق قد دعم صفوفه بعدة لاعبين منهم احمد عبد الرحمن مدافع منتخب السويس وشوقي فتحي لاعب خط وسط بلدية المحلة والحسيني سمير ظهير ايسر المصري وعبد الحميد سامي مدافع دجلة والاسماعيلي السابق و فتحي عثمان لاعب طلائع الجيش ومصطفي ديدا حارس مرمى ومحمد خليفة لاعب المصري.