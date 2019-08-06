رياضة | كريستيانو رونالدو يطلب ضم "المهاجم المشاغب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يطلب ضم "المهاجم المشاغب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ضم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية رغم كثرة أزماته.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس عاد إلى مفاوضات ضم إيكاردي بأمر من كريستيانو رونالدو الذي يؤيد الشراكة الهجومية مع إيكاردي.

وأشارت الصحيفة إلى أن عودة اليوفي إلى مفاوضات إيكاردي، جاءت بطلب من كريستيانو رونالدو، الذي يؤيد عقد شراكة هجومية مع المهاجم الأرجنتيني في الموسم الجديد ويراه شريكًا مثاليًا سيصنع المساحات له