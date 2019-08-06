رياضة | تقارير: عمرو وردة يرفض القطبين ويرمي نفسه في دوري مغمور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: عمرو وردة يرفض القطبين ويرمي نفسه في دوري مغمور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار نادي باوك اليوناني بيع عن عمرو وردة لاعب الفريق إلى أحد أندية الدوري القبرصي خلال فترة الانتقالات الصيفية بسبب أزماته العديدة في الفترة الأخيرة.

ذكرت صحيفة "athlitika" اليونانية أن عمرو وردة رفض الانتقال إلى أندية بيراميدز والأهلي والزمالك وقرر اللعب في الدوري القبرصي

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ويواجه إدارة نادي باوك صعوبة بالغة في بيع عمرو وردة بسعر كبير إذ أن الأندية التي سعت لضمه لم تعرض ما يتمناه الفريق اليوناني.