رياضة | ملامح تشكيل الزمالك أمام ديكاداها الصومالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملامح تشكيل الزمالك أمام ديكاداها الصومالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي طارق يحيى المدير الفني لفريق الزمالك الدفع بتشكيل هجومي أمام ديكاداها الصومالي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب بتروسبورت يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام ديكاداها

حراسة المرمى: محمد عواد

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خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز

خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد وأحمد سيد زيزو وشيكابالا

خط الهجوم: عمر السعيد وأشرف بن شرقي