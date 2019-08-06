رياضة | باريس سان جيرمان يتسول لبيع "نيمار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يتسول لبيع "نيمار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نجمه البرازيلى نيمار دا سيلفا على كبرى أندية أوروبا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن باريس سان جيرمان قرر الاستغناء عن نيمار لرغبته في اللعب لبرشلونة وعرض على مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي التعاقد معه لرغبته في عدم إعادته إلى برشلونة.

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وأوضحت أن هناك اتصالات جارية باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بينما يترقب ريال مدريد إبعاده عن العودة إلى برشلونة.