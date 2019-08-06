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رياضة | باريس سان جيرمان يتسول لبيع "نيمار"

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عرض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نجمه البرازيلى نيمار دا سيلفا على كبرى أندية أوروبا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن باريس سان جيرمان قرر الاستغناء عن نيمار لرغبته في اللعب لبرشلونة وعرض على مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي التعاقد معه لرغبته في عدم إعادته إلى .

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وأوضحت أن هناك اتصالات جارية باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بينما يترقب إبعاده عن العودة إلى برشلونة.

 

 

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