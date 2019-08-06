رياضة | "سوسو" الذي نقل "تريزيجيه" إلى أستون فيلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سوسو" الذي نقل "تريزيجيه" إلى أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا الانجليزي عن كواليس التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه من فريق قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وقال دين سميث لموقع أستون فيلا الرسمي: "راقبنا تريزيجيه لفترة طويلة وقمت بالأمر بناء على ترشيح من سوسو خيسوس جارسيا المدير الرياضي والذي جهز لنا عددًا من اللاعبين لمتابعتهم".

وأضاف سميث: "سوسو جهز لنا ملفات خاصة بكل اللاعبين ومن بينهم تريزيجيه، وحدد خلالها المهارات الخاصة بهم والسمات الشخصية التى نريدها ومن منهم سيكون أكثر إفادة لنا".

وتابع مدرب أستون فيلا: "ذهبت إلى مصر مع سوسو لمتابعة تريزيجيه في كأس الأمم وأحببت أداءه كثيرًا وجلسته معه ووجدته متحمسًا للعب في الدوري الإنجليزي".