رياضة | مهاجم يوفنتوس في مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم يوفنتوس في مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي إنجليزي أن الظهير الأيمن لنادي اليوفنتوس الإيطالي، وصل إلى مدينة مانشستر من أجل الخضوع للفحص الطبي قبل انضمامه لنادي مانشستر سيتي.

ووفقاً للصحيفة الإنجليزية "ديلي ميل" ان بات قريباُ نادي مانشستر سيتي من حسم صفقة النجم البرتغالي كانسيلو ليواصل تدعيمات الفريق خلال سوق الميركاتو الحالي.

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وتابعت الصحيفة أن الظهير البرتغالي سينتقل لمانشستر سيتي بمقابل مادي 27.4 مليون جنيه استرليني، وسيكون ا هناك صفقة تبادلية بدخول الظهير البرازيلي دانيلو لاعب السيتي.

وأوضحت الصحيفة أن الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال اللاعب صاحب الـ25 عاماً سيكون في وقت لاحق.

يذكر أن كانسيلو شارك في 34 مباراة الموسم الماضي مع نادي السيدة العجوز، سجل خلالهم 5 أهداف.سيكون ثاني تدعيمات مانشستر سيتي خلال هذا الصيف.