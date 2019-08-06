رياضة | انقلاب في الأهلي على مارتن لاسارتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انقلاب في الأهلي على مارتن لاسارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتعل جونيور أجايي لاعب فريق الأهلي أزمة مع مارتن لاسارتي المدير الفني بدعوى إصرار المدرب على مجاملة بعض اللاعبين دون غيرهم.

وطلب جونيور أجايي من مارتن لاسارتي في تدريب يوم الجمعة الماضى معرفة سبب غياب بعض اللاعبين، ومنهم أيمن أشرف ومحمد الشناوى ومروان محسن ووليد سليمان عن التدريب بخلاف غيرهم وهو ما يعد تدخلًا في عمل المدرب.

وعنف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي جونيور أجايي وطالبه بعدم التدخل في عمل الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي.