رياضة | رسميا.. برشلونة يفجر مفاجأة عن صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. برشلونة يفجر مفاجأة عن صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر جوردي كاردونر نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني مفاجأة عن صفقة البرازيلي نيمار داسيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضح أن التعاقد مع نيمار مستبعد في الوقت الحالي تاركًا الباب مفتوح أمام إمكانية أن تتغير الأمور في الأيام المقبلة.

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وقال كاردونر لشبكة "تي في 3" الإسبانية: "ليس ثمة قضية اسمها نيمار والأمور معقدة فنحن طرف غير فاعل وندرك أنه ليس سعيدا في باريس وهذه مشكلة يجب أن تحل في باريس".

وأضاف كاردونر: "لم نتحدث إلى باريس سان جيرمان فثمة احترام كبير بين الناديين وإذا طرأ أي جديد في قضية نيمار، سنتحدث في الأمر. اليوم وفي هذا اللحظة بالذات فإن الأمر مستبعد".