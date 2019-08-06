رياضة | رئيس الزمالك لمحمود الخطيب: لا صلح والجلوس مع "مقلد" يليق بك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك لمحمود الخطيب: لا صلح والجلوس مع "مقلد" يليق بك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مبادرة الصلح من حسن راتب رئيس قناة المحور الفضائية مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "شرف للخطيب أن يجلس معي، سبق وتم الدعوة لمبادرة صلح في السابق ورد الخطيب برفع الدعاوى القضائية ضدي لذلك أجلس مع الخطيب".

وأضاف رئيس الزمالك: "لن أجلس مع محمود الخطيب وإذا اراد الخطيب الجلوس مع أحد في الزمالك فليجلس مع علاء مقلد عضو مجلس الزمالك".