رياضة | ريال مدريد يتحرك نحو الصفقة البديلة لـ بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتحرك نحو الصفقة البديلة لـ بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقرير صحفي إسباني اليوم الاثنين أن ريال مدريد يدرس التعاقد مع النجم الدنماركي إريكسين لاعب توتنهام الانجليزي بدلاً من بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية " أس " أن نادي ريال مدريد بدأ مفاوضاته مع لاعب توتنهام منذ فترة كما أشارت إلى أن مسؤولي المرينجي أكدوا لاريكسن أنه قد يكون أحد العناصر المنضمة لصفوف الفريق هذا الصيف.

ويعتبر بول بوجبا هو أكثر اللاعبين المفضلين بالنسبة لـ زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لذلك لا تدخر إدارة النادي جهدا في الحصول على توقيع اللاعب في الميركاتو الجاري.

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وتابعت الصحيفة أن الساحة ليست خالية أمام ريال فيما يخص مفاوضاته لضم اللاعب الدنماركي وذلك لوجود منافس أخر وهو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يسعى لخطف اللاعب.

وتسعى إدارةا لشياطين الحمر للحصول على خدمات اريكسن منذ أن طرح المدير الفني للفريق، النرويجي أولي جونار سولسكاير، اسمه في أذار/مارس الماضي على إدارة ناديه خلال اجتماع تناولا فيه مناقشة خطط دعم الفريق في الموسم القادم.

وأختتمت الصحيفة الإسبانية إلى أن سولشاير تجمعه علاقة طيبة للغاية بالمدير الفني لتوتنهام بوكتينيو ، حيث كشفت "أ س" أن المدربين النرويجيين تحدثا في أكثر من مناسبة عن مستقبل اريكسن واحتمالية التحاقه بصفوف اليونايتد.