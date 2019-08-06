رياضة | ليفربول ينشر كل أهداف محمد صلاح في دوري 2019 (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول ينشر كل أهداف محمد صلاح في دوري 2019 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص حساب نادي ليفربول على موقع تويتر على نشر أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي 2019 احتفاءً به قبل انطلاق النسخة الجديدة يوم الجمعة المقبل.

ويفتتح محمد صلاح مبارياته في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بمواجهة نوريتش سيتي في الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة.

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وتوج محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بالتساوي مع زميله ساديو ماني وبيير أوباميانج نجم أرسنال.