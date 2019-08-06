رياضة | ميسي يهدم برشلونة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يهدم برشلونة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفع ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني حالة العداء مع زميله أنطوان جريزمان وهو ما ظهر خلال المباراة الودية أمام أرسنال الإنجليزي التي فاز فيها البرسا 2-1 على ملعب كامب نو على كأس الراحل خوان جامبر.

ورصدت عدسات الكاميرات موقفًا محرجًا بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان جريزمان عند خروج الأخير من المباراة بعد تبديله وتجاهل ميسي مصافحته بشكل واضح ليظهر كأنه يهد حالة الترابط بين برشلونة في السنوات الماضية مما يهدد استقرار الفريق في الموسم الجديد.

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ونشر برنامج "خوجونيس" الإسباني مقطع فيديو مفاده تجاهل ميسي لجريزمان بكل حواسه ولو كأنه لم يتواجد معه في الأصل على الدكة.