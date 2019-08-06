رياضة | شاهد.. "فيديو" مثير يفضح ليونيل ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. "فيديو" مثير يفضح ليونيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجاهل ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني زميله أنطوان جريزمان خلال المباراة الودية أمام أرسنال الإنجليزي التي فاز فيها البرسا 2-1 على ملعب كامب نو على كأس الراحل خوان جامبر.

ورصدت عدسات الكاميرا موقفًا محرجًا بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان جريزمان عند خروج الأخير من المباراة بعد تبديله وتجاهل ميسي مصافحته بشكل واضح.

ونشر برنامج "خوجونيس" الإسباني مقطع فيديو مفاده تجاهل ميسي لجريزمان بكل حواسه ولو كأنه لم يتواجد معه في الأصل على الدكة.