رياضة | واين روني يعود إلى إنجلترا مجدداً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واين روني يعود إلى إنجلترا مجدداً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات النجم الإنجليزي واين روني، مهاجم دي سي يونايتد الحالي، قريباً من العودة إلى إنجلترا مرة أخرى.

وتبعاً للشبكة البريطانية "سكاي سبورتس"، فإن واين روني سيتواجد إلى لندن، اليوم الثلاثاء، لعقد مفاوضات مع مسؤولي ديربي كاونتي بشأن الانتقال إلى النادي في مهمة مزدوجة.

وكشفت تقارير صحفية، قالت إن النجم الانجليزي قد يرحل إلى ديربي كاونتي ولكن هذه المرة يعمل كمدرب ولاعب في آن واحد.

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وتابعت قد يعلن روني تعاقده مع ديربي كاونتي بشكل رسمي خلال أيام قليلة إذا توصل الطرفان إلى اتفاق.

وقد تعاقد ديربي كاونتي مؤخرًا في منصب المدير الفني مع الهولندي فيليب كوكو، خلفًا لفرانك لامبارد .