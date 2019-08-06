شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يبحث استعادة بهاء مجدى من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان استعادة بهاء مجدى الظهير الأيسر للزمالك لتعويض رحيل طارق طه لبيراميدز.

كما دخل مسئولو الإسماعيلى فى مفاوضات مع محمود معاذ الظهير الأيسر لسموحة لتعويض رحيل طارق طه عن الفريق.

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وأوصى الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة محمود جابر فى التعاقد مع بهاء مجدى لتعويض النقص العددى فى الجبهة اليسرى حيث تعاقد مسئولو بيراميدز مع طارق طه لاعب الإسماعيلى كما دخل الزمالك فى الصفقة إلا أن المفاوضات توقفت وحصل فريق بيراميدز على خدمات اللاعب.

وتعاقد الإسماعيلى مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودى وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقى همام طارق وخليل حجى نيمار وحمدى الزوى.

ورحل عن الإسماعيلى كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولى للأهلى وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربى وطارق طه لبيراميدز.