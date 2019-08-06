شكرا لقرائتكم الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لديكاداها فى أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل نادى الزمالك بقيادة طارق يحيى فى معسكر مغلق عقب التدريبات المسائية يوم الجمعة المقبل، استعدادا لمواجهة ديكاداها الصومالى، وذلك قبل المباراة التى ستجمع بينهما الأحد باستاد بتروسبورت، فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا.

كان طارق يحيى قد طالب الجهاز الإدارى للفريق بتوفير تسجيلات فى الوقت الحالى لبطل الصومال من أجل دراسته بأفضل صورة، بعد أن حدد الزمالك 23 من شهر أغسطس الجارى موعدا لمباراة الإياب مع بطل الصومال بعد الحصول على موافقة المنافس على خوض المباراتين فى مصر.