شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يختتم استعداداته لمواجهة نظيره عجمان الإماراتى وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار اليوم الثلاثاء استعداداته لمواجهة نظيره عجمان الاماراتى ودياً والمقرر لها غداً الاربعاء على استاد المصانع الحربية، استعداداً للموسم الجديد.

ودخل الإنتاج الحربى فى معسكراً مغلقاًَ بشرم الشيخ ثم عاد للقاهرة ليواجه نظيره خورفكان شارقة الاماراتى ويفوز عليه ودياً بهدفين مقابل هدف.

وسيلاقى الإنتاج الحربى نظيره المصرى البورسعيدى على استاد الإسماعيلية الجمعة المقبلة ودياً.

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ورحل عن صفوف الإنتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا وعبد الرحمن بودى فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير.

وضم الإنتاج الحربى كل من إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس، ومحمد عبد الرازق بازوكا، وباسم مرسى على سبيل الاعارة من الزمالك ومحمد فييرا من بتروجت

واحتل الإنتاج الحربى الموسم المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.