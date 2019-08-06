تعديل موعد مواجهة الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية بسبب الكأس...

جدة - عمرو شويل أبلغ الاتحاد العربى لكرة القدم مسئولى الإتحاد السكندرى بموافقته على تقديم موعد لقاء زعيم الثغر أمام العربى الكويتى فى البطولة العربية ليقام يوم 26 أغسطس بدلا من 27 من نفس الشهر، بسبب ارتباط الاتحاد السكندرى بمباراة قبل نهائى كأس مصر والمقرر لها الأول من سبتمبر المقبل.

من جهته أكد عبد الجليل إمام مدير الكرة بالإتحاد السكندرى أن إدارة ناديه تقدمت بطلب لنادى العربى الكويتى والاتحاد العربى لكره القدم لتقديم موعد مباراة الاتحاد والعربى الكويتى الأولى والمحدد لها 27 أغسطس الجارى وهو تم بالفعل الموافقة عليه لتقديم موعد المباراة 24 ساعه لتقام 26 أغسطس حتى يتمكن الاتحاد من الاستعداد لمواجهه الفائز من المقاصه والزمالك فى أول سبتمبر المقبل.

حرص محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى على عقد جلسة مع لاعبى سيد البلد والجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف خلال زيارته مران الفريق فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر.

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وينتظر الاتحاد السكندرى فى الدور قبل النهائى للكأس الفائز من مواجهة الزمالك مع مصر المقاصة فى دور الثمانية والتى ستقام يوم 28 أغسطس الجارى.

وشهدت جلسة مصيلحى ولاعبى الاتحاد وصلة من الهزار والضحك خاصة خالد قمر هداف الفريق الذى يرتبط بعلاقة قوية مع رئيس سيد البلد، بالإضافة للوافدين الجدد أحمد رفعت وإسلام جمال وعماد السيد ثلاثى الزمالك.

وطلب مصيلحى من اللاعبين ضرورة التركيز والسعى لتحقيق طموحات الادارة والجماهير الاسكندرانية، مؤكدا أن بطولة الكأس فرصة كبيرة للتعبيرعن قدراتهم بخلاف البطولة العربية والتى تخطط الادارة للمنافسة على لقبها.