شكرا لقرائتكم لجنة الفيفا تغادر القاهرة بعد 24 ساعة فقط لمناقشة استقالة الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل غادرت القاهرة فجر اليوم اللجنة المُشكلة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعد 24 ساعة فقط قضتها فى مصر، التقوا فيها بمسئولى الرياضة المصرية لمناقشة ملف إدارة اتحاد الكرة عقب استقالة المجلس السابق.
الوفد ضم مديرى إدارات التطوير والحوكمة ومكافحة الفساد، وعقد الوفد أمس عدة اجتماعاته بمسئولى الرياضة المصرية، وعاينت مشروع الهدف الذى يشهد عمليات تطوير واسعة بعد الحصول على مبلغ كبير من "فيفا" كنوع من الدعم.
ومن المقرر أن يرفع وفد "فيفا" عقب انتهاء الزيارة تقارير إلى الاتحاد الدولى عن الأوضاع فى مصر عقب الاستقالة، على أن يحسم الاتحاد الدولى موقف اللجنة المؤقتة بناء على هذه التقارير، وإن اتجاه الأقرب هو الموافقة على تشكيل لجنة خماسية لإدارة اتحاد الكرة لمدة عام.
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