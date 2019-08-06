شكرا لقرائتكم خالد بوطيب خارج حسابات الزمالك فى ضربة البداية الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وبحسب مصدر فى لقلعة البيضاء، فإن خالد بوطيب شارك بشكل منتظم مع الفريق فى التدريبات الجماعية بعد انتهاء مرحلة التأهل، عقب الإصابة التى تعرض فى الركبة منذ أن كان مع منتخب بلاده الذى شارك فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضفتها مصر.
وأكد المصدر، ذاته أن بوطيب جاهز للمشاركة مع الفريق، إلا أن الجهاز الفنى يفضل عدم الاعتماد عليه فى مواجهة بكل الصومال خوفًا من تجدد الغصابة، خاصة وإنه شعر بألام بسيطة فى الركبة خلال الأيام الماضية.
كان طارق يحيى قد طالب الجهاز الإدارى للفريق بتوفير تسجيلات فى الوقت الحالى لبطل الصومال من أجل دراسته بأفضل صورة، بعد أن حدد الزمالك 23 من شهر أغسطس الجارى موعدا لمباراة الإياب مع بطل الصومال بعد الحصول على موافقة المنافس على خوض المباراتين فى مصر.
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