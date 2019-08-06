شكرا لقرائتكم خالد بوطيب خارج حسابات الزمالك فى ضربة البداية الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أصبح المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك، خارج حسابات الجهاز الفنى للمشاركة فى المباراة المقبلة أمام ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت.

وبحسب مصدر فى لقلعة البيضاء، فإن خالد بوطيب شارك بشكل منتظم مع الفريق فى التدريبات الجماعية بعد انتهاء مرحلة التأهل، عقب الإصابة التى تعرض فى الركبة منذ أن كان مع منتخب بلاده الذى شارك فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضفتها مصر.

Advertisements

وأكد المصدر، ذاته أن بوطيب جاهز للمشاركة مع الفريق، إلا أن الجهاز الفنى يفضل عدم الاعتماد عليه فى مواجهة بكل الصومال خوفًا من تجدد الغصابة، خاصة وإنه شعر بألام بسيطة فى الركبة خلال الأيام الماضية.