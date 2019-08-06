مجلس إدارة الأهلي يعقد اجتماعا مهما غدا...

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب على عقد اجتماع فى السادسة من مساء الغد، من أجل مناقشة عدة أمور إدارة ورياضية وأخرى تتعلق بالنشاط الرياضى وكذلك الإنشاءات التى تتم فى النادى حاليا.

ويواصل فريق الكرة بالنادى الأهلى أداء التدريبات اليومية استعدادًا لمواجهة فريق "اطلع بره"بطل جنوب السودان المقرر لها يوم 11 أغسطس الجارى فى ذهاب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى سقام فى برج العرب.

كما يعتمد المجلس عقود اللاعبين الذين تعاقد معهم النادى مؤخرا وهم محمود متولى القادم من الإسماعيلى ومحمد مجدى قفشة القادم من بيراميدز والمالى اليو ديانج القادم من مولودية الجزائر.