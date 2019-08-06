صحيفة فرنسية: نيمار لن يستمر مع باريس سان جيرمان

قالت صحيفة «ليكيب» الفرنسيةl equipe إن النجم البرازيلي نيمار لن يستمر في صفوف نادي باريس سان جيرمان هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة أن نيمار لا يزال مصممًا على الرحيل في ظل رغبة النادي الباريسي في بيعه مما سيعود عليهم بالنفع المادي ، في الوقت ذاته مازال برشلونة يريد نيمار، ولكنه لا يمكن أن يتحمل دفع 222 مليون يورو، وهو المبلغ الذي قدمه النادي الفرنسي مقابل رحيله من برشلونة.

وذكرت الصحيفة أن نادي برشلونة يريد الحصول على خدمات نيمار على سبيل الإعارة لمدة موسم ، ولكن باريس سان جيرمان يريد الحصول على مبلغ الصفقة بالكامل لعدم تعرضه لأي خسارة مادية محتملة.

وأشارت ليكيب إلى أن باريس سان جيرمان وضع موعدًا نهائيا بوم 12 أغسطس من الشهر الجاري كحد أقصى لرحيل نيمار ، في الوقت الذي لم يقدم فيه برشلونة عرضا مثاليا لضمه بعد.