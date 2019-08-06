موعد مباراة الهلال والاهلي والقنوات الناقلة للقاء المرتقب في دوري ابطال اسيا تابع تشكيل الفريقين...

تتابعون كل ما يهمكم حول موعد مباراة الهلال والاهلي السعودي ضمن ضمن منافسات ومباريات دوري ابطال اسيا للموسم الحالي 2019 ويتسائل عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاهلي اليوم في ابطال اسيا وسنوافيكم في هذه المقالة بكافة المعلومات والاخبار وأيضا بتفاصيل تشكيل الاهلي امام الهلال وأيضا تشكيل الهلال امام الاهلي كما نوافيكم بجدول تفصيلي حول اسماء المعلقين والحكام وروابط معرفة ترددات القنوات الناقلة لمباراة الهلال القادمة

تبدأ اليوم مباراة الهلال القادمة امام الاهلي السعودي الاخضر ضمن منافسات ومباريات ذهاب دور 16 من دوري أبطال آسيا 2019 حيث يفتح ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة أبوابه لاستضافة مباراة الهلال ضد الأهلي المرتقبة اليوم والتي يتمني عشاق الساحرة المستديرة مشاهدة مباراة الهلال اليوم

موعد مباراة الهلال والاهلي اليوم

تقام مباراة الهلال القادمة اليوم الثلاثاء 6 اغسطس، وهذا في تمام الساعة:

4:40 م بتوقيت غرينتش ولندن

5:40 م بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

6:40 م بتوقيت مصر والسودان

7:40 م بتوقيت المملكة العربية السعودية وفلسطين وسوريا

8:40 م بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاهلي

تم الإعلان عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاهلي السعودي اليوم لتكون هي مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية وتحديدا قناة beIN SPORTS HD 2 الثانية بالتعليق العربي ويمكنكم متابعة ترددات القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد الهلال عبر الرابط التالي:

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تشكيلة الهلال امام الاهلي

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني – علي البليهي – محمد جعفلي – جانج هيون سون

ناصر الدوسري – محمد كنو

سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو

بافيتيمبي جوميس

تشكيل الاهلي امام الهلال

التشكيل | 4-2-3-1

محمد العويس

عبد الله حسون – معتز هوساوي – محمد آل فتيل – سعيد المولد

سعيد المولد نوح الموسي – جوزيف دي سوزا

سلمان المؤشر – عبد الرحمن غريب – عبد الفتاح عسيري

عمر السومة

معلق مباراة الهلال ضد الاهلي

يقوم المعلق سوار الذهب. بالتعليق علي المباراة المرتقبة بين الاهلي الاخضر والهلال الازرق السعودي، وهذا عبر قناة بي ان سبورت 2

نتيجة مباراة الهلال والاهلي

تتابعون في هذه المقالة نتيجة مباراة الهلال والاهلي فور الإعلان عنها رسميا