تأهل اللاعبة دينا مشرف لنهائي كأس أفريقيا لتنس الطاولة

تأهلت اللاعبة دينا مشرف، لاعبة منتخب كأس الطاولة، إلى نهائي بطولة كأس أفريقيا التي تقام داخل نيجيريا بعد أن فازت على منافستها النيجيرية بنتيجة 4\1، وفي منتخب الطاولة يشارك في بطولة كأس نيجريا بعدد 5 لاعبين، وهم كل من اللاعب أحمد على صالح، واللاعب عمر عصر، واللاعبة يسرا حلمي، واللاعبة دينا مشرف، واللاعبة فرح عبد العزيز.

ومن المؤكد أن يشارك المنتخب في بطولة البروتور “نيجيريا الدولية” في الفترة ما بين 7 إلى 11 من نفس الشهر ذاته، وبالجدير بالذكر أن الأهلي توج بالبطولة الأفريقية للطاولة السيدات، بينما قد توجد أنبي بمنافسات الجرال في البطولة التي أقيمت في نيجيريا أيضاً، كما أن اللاعبة هنا جودة تشترك ببطولة العالم وهي تحت سن 12 عاماً