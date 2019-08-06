دخول الزمالك لمعسكر يوم الجمعة لكي يستعد لمواجهة بطل الصومال

يدرس يحيي طارق، المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك، دخول معسكر مغلق الجمعة المقبل لكي يستعد لمواجهة ديكاداها الصومالي، وذلك قبل المباراة التي سوف تجمع بينهما الأحد بإستاد بتروسبورت، في إياب دور ال64 بدوري أبطال أفريقيا، ودراسة طارق يحيي تأتي لدخول معسكر مبكر لمواجهة بطل الصومال لفرض الكثير من التركيز داخل الزمالك قبل المواجهة المرتقبة قبل ضربة البداية الأفريقية.

كما أن الزمالك يستعد خلال الفترة الحالية لخوض مواجهة بطل الصومال حيث أنه خاض الفريق بتدريباته على مدار الأيام الماضية على فترتين من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية ثم سيعود الأبيض بداية من اليوم لكي يخوض مرانه على فترة واحدة ضمن البرنامج الموضوع للاستعداد للمباراة.