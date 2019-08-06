شكرا لقرائتكم خبر عن قضية «المواليد» تنهي علاقة «القانوني» بالاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أنهت إدارة نادي الاتحاد علاقتها للمستشار القانوني أحمد الأمير، بعد أن استغنت عن خدماته، بداعي إلغاء منصب المستشار القانوني لمجلس الإدارة، والاكتفاء بالإدارة القانونية في النادي والتي ستقوم بالمهام ذاتها، جاء في بيان نشره نادي الاتحاد عبر حسابه في «تويتر».

بعد فوز فريقها الكروي على نظيره الإيراني 2/1 في ذهاب دور الـ 16من دوري ابطال اسيا، وعقب عدم مشاركة الثنائي (المواليد) هارون كمار وجابر عيسى من قائمة المباراة، إذ استبعدهما سييرا، لعدم أهلية مشاركتهما في منافسات البطولة الآسيوية، لعدم حملهما الهوية الوطنية السعودية، كما تنص عليه اللوائح الآسيوية. من جهته قدم أحمد الأمير شكر الإدارة الاتحادية، موضحًا من خلال تغريدتين عبر موقعه الشخص في «تويتر» أنه كان يعمل بالمجان مع الاتحاد وقال: "‏الفترة التي عملتها بها مع ادارة ⁦نادي الاتحاد ساهمت فيها بحل أكثر من 10 اشكاليات قانونية، هي فترة عمل مجانية دعماً مني لوطني ورياضته.