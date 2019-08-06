شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يواصل تدريباته اليوم بعد الفوز على الأنصار بثلاثية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق طلائع الجيش تحت قيادة البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى للفريق، مران مسائى لفريقه فى الخامسة عصر اليوم الثلاثاء بمعسكره المغلق بالإسكندرية وإلغاء المران الصباحى بعد الفوز الذى حققه الفريق ودياً أمس على الانصار السعودى بثلاثية دون رد سجلها مؤمن إبراهيم وناصر منسى ومحمد أبو المجد.

وتعاقد طلائع الجيش مع 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب، فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالإضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل.

وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد.

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.