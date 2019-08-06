شكرا لقرائتكم الفراعنة يحققون المركز الأول فى الأولمبياد الخاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق منتخب مصر للأولمبياد الخاص لكرة القدم الفوز على منتخب النمسا فى المباراة النهائية التى جمعت بينهم صباح اليوم لتحديد المراكز الاول والثانى فى بطولة الأولمبياد الخاص الدولية لكرة القدم والتى تستضيفها مدينة تشيناى الهندية خلال الفترة من 3 حتى 6 أغسطس الجارى.

ظهر المنتخب المصرى بشكل قوى للغاية فى المباراة وتمكن لاعبو الفراعنة من تحقيق الفوز على نظيره النمساوى بالرغم من قوة منتخب النمسا الذى فاز صباح اليوم على منتخب المالديف.

استطاع المنتخب المصرى تحقيق الفوز بهدفين نظيفين أحرزهما فتحى طارق ومحمود جمال لاعبى منتخب مصر للأولمبياد الخاص.

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اشاد المهندس هانى محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصرى بالمستوى الرائع الذى ظهر عليه لاعبو منتخب مصر للاولمبياد الخاص طوال المباراة بالرغم من سوء ارضية الملعب نتجية للأمطار التى شهدتها البطولة على مدار يومين متصلين.

وقال هانى محمود " أن ابناء مصر من الفراعنة ابهرونا كالعادة فى تحقيق الفوز المستحق على النمسا فى بطولة الهند الدولية، بالرغم من كل الصعوبات التى واجهتهم من سوء ارضية الملعب وتلاحم المباريات بالاضافة إلى مشقة السفر للمشاركة باليطولة"

وبعد هذه المباراة يحصل المنتخب المصرى للأولمبياد الخاص على الميدالية الذهبية فى البطولة بعد النجاح فى تحقيق المركز الأول بينما يحصل منتخب النمسا على الميدالية الفضية والمالديف على الميدالية البرونزية.