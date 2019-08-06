شكرا لقرائتكم بعد المشاركة في منافسات كأس العالم.. وصول بعثة ألعاب القوى من سويسرا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد المشاركة فى منافسات بطولة العالم والتى اختتمت أمس، وصلت بعثة منتخب ألعاب القوى للإعاقات الحركية إلى القاهرة قادمة من سويسرا وتضم بعثة المنتخب فى البطولة كلا من، خالد ربيع وأحمد عمرو وكريم محمود وعبد الرحمن محمد وآية وليد وأحمد على وأنس محمد، ويرأس البعثة أشرف العجيل عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية. وحقق المنتخب فى البطولة 3 ميداليات متنوعة، عن طريق كل من أحمد عمرو عبد الرحمن ذهبية دفع الجلة تحت 17 سنة، ورمى القرص فضية، وأحرز أحمد على برونزية رمى القرص. Advertisements





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