شكرا لقرائتكم عمر السعيد يقترب من قيادة الزمالك أمام بطل الصومال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتنافس على قيادة هجوم الزمالك أمام ديكاداها الصومالى كلاً من عمر السعيد ومصطفى محمد وخالد بوطيب، وتقلصت فرص بوطيب خوفًا من تجدد إصابته فى الركبة، كما يعد مصطفى محمد الخيار الثانى نظرًا لغياب الخبرة الأفريقية عن اللاعب.
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