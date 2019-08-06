شكرا لقرائتكم عمر السعيد يقترب من قيادة الزمالك أمام بطل الصومال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح عمر السعيد المرشح رقم 1 لقيادة هجوم الزمالك أمام بطل الصومال، نظرًا لاختيار الجهاز الفنى بقيادة طارق يحيى اللاعب الأكثر خبرة والأجهز من الناحية الفنية والبدنية لتلك المباراة ، ويواجه الزمالك ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت.

ويتنافس على قيادة هجوم الزمالك أمام ديكاداها الصومالى كلاً من عمر السعيد ومصطفى محمد وخالد بوطيب، وتقلصت فرص بوطيب خوفًا من تجدد إصابته فى الركبة، كما يعد مصطفى محمد الخيار الثانى نظرًا لغياب الخبرة الأفريقية عن اللاعب.