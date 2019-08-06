اليوم.. طرح تذاكر مباراة الأهلي واطلع بره...

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو النادى الأهلى عن فتح باب الحجز الإلكترونى (اون لاين) فى الثانية عشر من ظهر اليوم لتذاكر مباراة الفريق ونظيره «اطلع برّه» بطل جنوب السودان، فى ذهاب دور الـ64 لبطولة أفريقيا، وحتى يستمر الحجز حتى الثامنة من صباح غدا الأربعاء.

وقال العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى، أنه يمكن لحاملى بطاقة الجمهور حجز التذاكر التالية «درجة موحدة – درجة أولى يسار- مقصورة أمامية» وذلك من خلال هذا الرابط

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وتحدد مبلغ 30 جنيهًا للدرجة الموحدة و100 جنية للدرجة الأولى/يسار، و200 جنية للمقصورة، على أن يتم توزيع التذاكر على الحاجزين يوم الخميس من خلال منافذ «فورى بلس».. وفى حالة حدوث أى مشكلة فى عملية الحجز يتم التواصل عن طريق الصفحة الخاصة بموقع حجز التذاكر على الفيس بوك من هنا

وتقام مباراة الأهلى و”اطلع برّه” يوم 11 من أغسطس الجارى على استاد الجيش ببرج العرب، بعدما أتفق الأهلى مع بطل جنوب السودان على إقامة مباراتى الذهاب والعودة فى دور الـ64 داخل مصر.