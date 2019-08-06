"الساحر بتاعي بيكسب الساحر بتاعك" .. القيعي يسخر من اتهامات رئيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:
سخر عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي من اتهامات رئيس الزمالك بفوز النادي الأحمر بمباراة القمة عن طريق السحر.
واتهم رئيس الزمالك منافسه التقليدي بالفوز بمباراة القمة في الجولة الأخيرة من مباراة الدوري بهدف نظيف سجله علي معلول.
وقال القيعي عبر برنامج "ملك وكتابة" الذي يبث عبر قناة الأهلي :" نحن لا يمكن وأن نستخدم هذه الأشياء في كرة القدم".
وتابع " ميدو اعترف عقب اقالته من تدريب الزمالك أن رئيس ناديه هو من يقوم بهذه الاشياء ومتعاقد مع شيخ يحضر مباريات الفريق ويتحكم في التشكيل الأساسي".
وسخر القيعي " هو حتي الساحر بتاعك ما بيكسبش ويبقي كده الساحر بتاعي كسب الساحر بتاعك؟".
وأنهى " لا يمكن أن تكون هذه الثقافة التي تصدر للجماهير ، أنت من لجأ للسحر ولم يجد معك نفعاً".
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