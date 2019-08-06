رئيس الزمالك رافضا مبادرة الصلح: لن أجلس مع الخطيب.. "يقعد مع مقلد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن رئيس نادي الزمالك، رفضه لمبادرة الصلح، التي قام حسن راتب رئيس قناة المحور الفضائية، بالدعوة لها، بينه وبين محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

ومن تصريحات عبر قناة "المحور" ناشد حسن راتب الخطيب ورئيس الزمالك بضرورة تلبية المبادرة والجلوس معا للصلح وتصفية الأجواء.

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وقال رئيس الزمالك في تصريحات لقناة "المحور" "شرف للخطيب أن يجلس معي، سبق وتم الدعوة لمبادرة صلح في السابق ورد الخطيب كان رفع دعوة قضائية، ونفس الأمر حدث عندما دافعت عن الأهلي في أحد البرامج التونسية".

وواصل "ليس لدي أي معركة أو خصومة مع النادي الأهلي، ولا يوجد أي أزمة مع جماهير الأهلي المحترمة، هناك في نادي الزمالك أعضاء منتمين للأهلي، وأيضا من أبناء دائرتي الانتخابية".

واختتم تصريحاته قائلا "كلامي واضح، لن أجلس مع محمود الخطيب، اذا اراد الخطيب الجلوس مع أحد في الزمالك يجلس مع علاء مقلد عضو مجلس الإدارة".