رياضة | ماذا قدم نادي الزمالك خلال أخر 10 سنوات في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم نادي الزمالك خلال أخر 10 سنوات في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي الزمالك مع فريق ديكاداها الصومالي في دور ال64 يوم الأحد القادم في ملعب بتروسبورت بالقاهرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا وقبل انطلاق مشوار الفارس الأبيض يقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي مشوار نادي الزمالك خلال أخر 10 مشاركات له في بطولات أفريقيا :

- عام 2019 : توج نادي الزمالك بلقب الكونفيدرالية الأفريقية بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.

- عام 2018 : غادر نادي الزمالك بطولة الكونفيدرالية الأفريقية من دور ال 32 وذلك بعد الخسارة من فريق ولايتا ديتشا الأثيوبي بركلات الترجيح. - عام 2017 : غادر نادي الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات. - عام 2016 : خسر نادي الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا في النهائي أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي. - عام 2015 : خرج نادي الزمالك من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية من الدور النصف نهائي على يد فريق النجم الساحلي التونسي. Advertisements - عام 2014 : غادر نادي الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات. - عام 2013 : غادر نادي الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات. عام 2012 : غادر نادي الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات. عام 2011 : غادر نادي الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور ال32 للبطولة وذلك على يد فريق الأفريقي التونسي. عام 2008 : غادر نادي الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات. هكذا جاء مشوار القلعة البيضاء خلال أخر 10 مشاركات في أفريقيا فهل يحقق الفارس الأبيض لقب البطولة وذلك من خلال نشوة العودة للتتويج الأفريقي الغائب منذ 16 عام أم لا هذا ما سنعرفه خلال النسخة القادمة من البطولة.

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