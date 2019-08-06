رياضة | فان دايك يوجه رسالة مثيرة لـ ماجواير بعد تخطيه كأغلى مدافع في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان دايك يوجه رسالة مثيرة لـ ماجواير بعد تخطيه كأغلى مدافع في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيتكون ضغوطات كبيرة على هاري ماجواير أكثر من الوقت السابق بعد انضمامه لمانشستر يونايتد كأغلى مدافع في العالم.

وقدم فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول، نصيحة لماجواير، بأن عليه ضرورة التركيز في اللعب وعدم الالتفات لهذه الضوضاء، إذا أراد التعامل جيدا هذا الضغط.

وكان من قبل فان ديك، حمل لقب أغلى مدافع في العالم عندما انضم إلى ليفربول مقابل 75 مليون جنيه إسترليني في 2018، قبل أن يحطم اليونايتد هذا الرقم بالتعاقد مع قلب دفاع ليستر سيتي أمس الإثنين مقابل 80 مليون يورو.

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وأكمل المدافع الهولندي "ماجواير لا ناقة له ولا جمل في السعر الذي دفعه اليونايتد للحصول على خدماته، لكنه لن يستطيع على كل حال الإفلات من التركيز الإعلامي".

وتابع: "هذا السعر الضخم سيكون عليك ضغوط كبيرة لكن يجب ألا يكون له أي تأثير سلبي، لأنك تعاني دائما من الضغوط في الأندية الكبيرة كمانشستر يونايتد ليفربول.

اختتم فيرجيل: إن قدرته على وضع كل شيء في نصابه الصحيح، ساعده على التغلب على التركيز الإعلامي فقط حاول التركيز على القيام بما تحب وأن تقدم أفضل ما عندك اثبت نفسك في الملعب واستمتع بوقتك .