رياضة | أزمات "زيدان" الأربعة في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمات "زيدان" الأربعة في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لحسم كل الأمور الخاصة بسوق الانتقالات الصيفية الحالية خلال الأسبوع الجاري.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن هناك أربع قضايا يطالب زيدان الانتهاء منها على الفور من أجل الحصول على تشكيلته كاملة قبل انطلاق الموسم في منتصف شهر أغسطس وهي بول بوجبا لاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي والتعاقد مع دوني فان دي بيك لاعب خط وسط ونجم نادي أياكس أمستردام الهولندي.

أما القضية الثالثة فهي مرتبطة بأول اللاعبين المطلوب رحيلهم عن ريال مدريد وهو الجناح جاريث بيل وأخيرًا يبقى خاميس رودريجيز صانع ألعاب ونجم الريال القضية الرابعة لأن زيدان لا يرغب في الإبقاء عليه داخل ملعب سانتياجو برنابيو.