رياضة | قمة سعودية بين الأهلي والهلال في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمة سعودية بين الأهلي والهلال في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب الجوهرة المشعة مباراة أهلي جدة والهلال السعودي في الساعة السابعة إلا ثلث مساء اليوم ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وتعد مباراة اليوم بين الأهلي والهلال قمة سعودية في دوري أبطال آسيا ويتولى تدريب الأول الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بينما يقود تدريب الثاني الروماني رازفان لوشيسكو.

Advertisements

وتأهل أهلي جدة لثمن النهائي بعدما حل وصيفًا فى المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بينما الهلال السعودي تصدر المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة.

ويملك برانكو إيفانكوفيتش خبرات كبيرة فى آسيا بعد أن قاد شاندونج لونينج الصيني إلى اللقب المحلى عام 2010 أما رازفان لوشيسكو فتولى المهمة خلفًا للكرواتى زوران ماميتش.