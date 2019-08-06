رياضة | موليكا يخرج وتشونجا يعود.. الأهلي يراقب مهاجم أورلاندو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موليكا يخرج وتشونجا يعود.. الأهلي يراقب مهاجم أورلاندو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الزامبى جاستن تشونجا لاعب فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقى دائرة المرشحين للانضمام إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وخرج الكونغولى جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبى الكونغولى من حسابات الأهلي لتمسك ناديه به ليقرر الفريق الأحمر بدء المفاوضات على مع تشونجا على أمل التعاقد معه لإنقاذ هجوم القلعة الحمراء.

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وينوي الأهلي قيد تشونجا في القائمة المحلية حتى يكتسب خبرة اللعب بالقلعة الحمراء أولًا.