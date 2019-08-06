رياضة | توماس دول يدخل دائرة المرشحين لتدريب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توماس دول يدخل دائرة المرشحين لتدريب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الألماني توماس دول المدير الفني الأسبق الهلال السعودي ضمن دائرة المرشحين لتدريب الزمالك خلفًا لخالد جلال.

ويسعى الزمالك للتعاقد مع الألماني توماس دول الذي سبق له تدريب أندية هامبورج وبوروسيا دورتموند وهانوفر في ألمانيا بجانب تجربة وحيدة في الشرق الأوسط مع الهلال السعودي في 2011 حتى 2012.

وانضم توماس دول لقائمة المرشحين لتدريب الزمالك مع الأرجنتيني رامون دياز والفرنسي نيكولاس ديبوي والبرتغالي جايمي باتشيكو الذي سبق له الهروب من تدريب الأبيض.