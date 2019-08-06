شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يؤجل مباريات الأهلى والزمالك في الأسبوع الأول للدورى الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم ترحيل مباريات الأهلى والزمالك في الأسبوع الأول للدورى العام الجديد، خاصة أن لقاء السوبر المحلى سيكون يوم ١٨ وافتتاح الدوري يوم ١٩ وبالتالي سيكون مباراتي القطبين يوم ٢٢ او ٢٣ سبتمبر.
وتوج النادى الأهلى بلقب الدورى العام الأخير للمرو الـ41 فى تاريخه، كما نجح فى الفوز على الزمالك بهدف نظيف فى ختام الدورى.
ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة عن جدول الدورى الجديد كاملا خلال الأيام المقبلة.
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