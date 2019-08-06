شكرا لقرائتكم جاستن تشونجا على ردار الأهلى بعد خروج جاكسون موليكا من حسابات الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد المهاجم الزامبي جاستن تشونجا لاعب فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي لدائرة اهتمام الجهاز الفني للأحمر بقيادة مارتن لاسارتي في ظل رغبة الجهاز عن مهاجم أفريقي مُتميّز وينضم تشونجا لمهاجمين أخرين يفاضل بينهم الأحمر.

فيما خرج الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي من حسابات الجهاز الفني للأهلي بسبب رفض ناديه التفريط فيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لرغبة النادي الكونغولي في المنافسة على لقب بطولة أفريقيا الجديدة لذا قرر مسئولو مازيمبي الإبقاء على "موليكا" بل أن إدارة النادي الكونغولي رفضت عرضاً مُغرياً من نادي مارسيليا الفرنسي لضم اللاعب مقابل مليون و500 ألف يورو بسبب حاجة الفريق لجهود اللاعب.

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ويبحث مسئولو الاهلي عن ضم مهاجم أفريقيا ليكون الصفقة الخامسة للأهلى بعد ضم آليو ديانج ومحمود متولى ومحمد مجدى "قفشة" وتجديد إعارة رمضان صبحي ، وفي حالة ضم مهاجم أفريقيا سيتم قيده محلياً على أن ينضم للقائمة الافريقية في يناير المقبل.