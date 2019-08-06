شكرا لقرائتكم الزمالك: 30 مليون جنيه حد أقصى للجهاز الفنى الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو الزمالك 30 مليون جنيه، كحد أقصى للجهاز الفنى الجديد المقرر اختياره لتولى المسئولية الفنية فى المرحلة المقبلة، بعدما تولى طارق يحيى، المهمة بشكل مؤقت عقب الإطاحة بخالد جلال، بعد خسارة لقب الدورى الممتاز، حيث سيخوض يحيى الفريق فى المباراة المقبلة أمام ديكاداها الصومالى، فى اللقاء المحدد له يوم الأحد المقبل، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

ووضع مسئولو الزمالك ما يتراوح ما بين المليون و500 ألف دولار إلى مليون و700 ألف دولار، وهو المقابل المالى الذى سيتراوح ما بين الـ25 مليون جنيه إلى الـ30 مليون جنيه، كحد أقصى للجهاز الفنى الجديد المقرر اختياره بعد المفاوضات التى يجريها حاليا أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة، خلال جولته الأوروبية بعدما سافر إلى فرنسا لعقد عدة جلسات مع ثلاثة مدربين، على أن يعقد جلسة خلال الساعات المقبلة مع مدرب رابع يرفض مسئولو الأبيض الإفصاح عنه فى الوقت الحالى، حفاظا على سرية المفاوضات وجاء الحد الأقصى الذى وضعه مسئولى الفريق حتى يتمكن من التعاقد مع مدرب كبير يستطيع قيادة الفريق لحصد البطولات، بعدما وضع مرتضى منصور، رئيس النادى، بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المدير الفنى الجديد، بحيث يكون سبق له العمل فى القارة الإفريقية من قبل بالإضافة إلى تمتعه بشخصة قوية وحصد البطولات فى مسيرته التدريبية.

فيما استقر الرأى داخل مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على ضرورة حسم ملف المدرب الأجنبى الذى سيتولى المهمة خلال الـ48 ساعة المقبلة، وذلك فى ظل الرغبة القوية فى تواجد المدرب الجديد فى مقصورة ملعب بتروسبورت، فى المباراة المقبلة أمام ديكاداها الصومالى، لمتابعة الفريق فى تلك المباراة والتعرف من الملعب على لاعبى الأبيض، تمهيدًا لتولى القيادة الفنية لأبناء ميت عقبة عقب المباراة مباشرة، خاصة أن الفريق سيرتبط بمباراة العودة المقرر لها يوم 23 من شهر أغسطس الجارى، والتى ستقام ايضًا على ستاد بتروسبورت، ثم سيواجه نظيره مصر المقاصة فى دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، يوم 28 من الشهر نفسه، على أن يلتقى الفائز من بينهم مع بتروجيت فى دور نصف النهائى التى ستقام فى الأول من سبتمبر المقبل، حيث يسعى الفريق الأبيض للحفاظ على لقب البطولة المتوج بها العام الماضى.